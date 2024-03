C’est aujourd’hui la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, plusieurs organisations syndicales et associations féministes se mobilisent en Charente-Maritime pour exiger notamment l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, elles appellent à un rassemblement symbolique devant les locaux du Medef de La Rochelle cet après-midi à 14h, pour réclamer des conditions de travail et d’emploi dignes et des salaires justes. Écoutez Sophie Burlier, porte-parole d’Osez le féminisme 17, qui appelle à la grève féministe :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/manif-femmes.mp3 Un second rassemblement est prévu à La Rochelle, à 18h devant la statue Duperré pour la défense des droits des femmes partout dans le monde. Deux autres manifestations sont organisées dans le département à 10h place Colbert à Rochefort, et à 17h devant le palais de justice de Saintes.