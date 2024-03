Une fuite de gaz s’est produite hier après-midi à La Rochelle. L’incident est survenu vers 14h45, lors de travaux de terrassement sur la voie publique, avenue Carnot. Une canalisation enterrée a été perforée. Conséquence : 200 foyers ont été privés de gaz et six maisons ont dû être confinées, après la mise en œuvre d’une procédure de gaz renforcée par les sapeurs-pompiers. Un périmètre de sécurité a été mis en place et trois axes ont été fermés à la circulation. Une équipe de GrDF est intervenue sur place.