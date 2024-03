Les déchets inertes des professionnels du bâtiment ne seront bientôt plus acceptés dans les déchetteries du Bassin de Marennes. La mesure entrera en vigueur à compter du 2 avril prochain. Cela concerne les briques, tuiles, parpaings et autres gravats qui devront être déposés dans des sites de traitement spécialisés. Ainsi en a décidé la Communauté de communes qui applique la mise en œuvre de la REP, la Responsabilité élargie des producteurs, répondant au principe de « pollueur-payeur ». Écoutez Patrice Brouhard, président la CdC du Bassin de Marennes :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/03/dechets-inertes.mp3 La mesure devrait permettre aux professionnels de bénéficier de meilleures conditions d’évacuation, pour un coût moindre, et de favoriser le recyclage tout en contribuant à la réduction des dépôts sauvages.