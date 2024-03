La lutte contre le frelon asiatique se poursuit à Surgères. Afin de limiter sa prolifération, la Ville met à la disposition des habitants des pièges sélectifs pour les capturer. La période actuelle est en effet propice au piégeage de l’insecte.

La Ville de Surgères poursuit sa campagne de lutte contre les frelons asiatiques. Elle distribue gratuitement des pièges sélectifs aux administrés souhaitant en poser chez eux, pour tenter de limiter la prolifération de l’espèce. Pour rappel, l’objectif est de piéger les reines fondatrices avant qu’elles n’élaborent leur nid. La période de piégeage idéale s’étend du 15 février au 1er mai. En dehors de cette période, vous risquez de capturer de nombreuses espèces autochtones comme les frelons jaunes ou les guêpes.

Au fond de ces pièges, il faut veiller à verser une dose de bière brune de préférence, un fond de sirop et une demi-dose de vin blanc. Il convient de les placer aux abords des ruchers, à proximité des anciens nids dans un rayon de 200 mètres, et suspendu à un arbre au soleil à une hauteur d’au moins 1m50.

Pour rappel, le frelon asiatique, appelé aussi Vespa Vélutina, se distingue par sa couleur sombre et la couleur jaune de l’extrémité de ses pattes. Ses nids sont généralement sphériques et vont de la taille d’un ballon de hand à celui d’un ballon de foot.