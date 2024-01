Nouvelle opération escargot des agriculteurs en colère de Charente-Maritime. Après Jonzac hier, c’est à Saint-Jean-d’Angély qu’ils réitèrent ce mercredi après-midi. Plusieurs actions sont prévues pour ralentir et bloquer la circulation, avec le risque de provoquer de fortes perturbations de la circulation. Des mesures de restrictions ont été prises par les autorités : l’autoroute A10 a été fermée dans le sens Paris-Bordeaux, entre l’échangeur n°33 de Granzay-Gript (79) et l’échangeur n°35 de Saintes, et dans le sens Bordeaux-Paris, entre l’échangeur n°34 de Saint-Jean-d’Angély et l’échangeur n°33 de Granzay-Gript. Des déviations ont été mises en place. Les usagers sont invités à reporter leurs déplacements. Demain, les manifestants envisagent de paralyser La Rochelle.