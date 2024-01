Nouveau en Charente-Maritime. La Japanese Cuisine Academy ouvre ses portes lundi prochain à Aytré, près de La Rochelle. Un centre de formation dédié à l’art culinaire japonais. Pendant une semaine, la première promotion composée de débutants et de professionnels de la restauration vont se retrouver dans le cadre d’une formation pour devenir Sushiman ou comment maîtriser la confection des sushis.

En France, l’offre de restauration japonaise ne cesse de se développer et touche un public toujours plus large. Pour répondre à la demande des professionnels en quête de formation et leur permettre de maîtriser la technique des gestes ancestraux, la Japanese Cuisine Academy est née au sein des locaux de Sushi Robots, en Charente-Maritime. Créée en 2015, cette société, leader européen dans la fabrication de machines pour la gastronomie japonaise, a décidé d’ouvrir les portes de son premier centre de formation à Aytré, près de La Rochelle. Une école d’un nouveau genre qui a pour objectif de former à l’art de la cuisine japonaise. Elle accueillera ses premiers élèves du 22 au 26 janvier, dans le cadre d’une formation pour devenir Sushiman, dispensée par le chef Michaël Pankar, vice-champion du monde de sushi en 2023.

Pour incarner ce nouveau projet, une cuisine pédagogique de 40m2, entièrement équipée, a été conçue afin d’accueillir jusqu’à 8 apprenants. À destination des débutants, des personnes en reconversion et des professionnels qui souhaitent diversifier leur carte ou se perfectionner, les formations délivrées priorisent une approche pratique, axée sur la répétition culinaire propre à l’art des sushis. Elles permettent d’être rapidement opérationnel et reflètent les réalités du métier, tout en préservant l’intégrité des traditions et de la culture culinaire japonaise.

Dès le mois de mars, la Japanese Cuisine Academy proposera une formation sur la confection de Gyozas, des raviolis japonais. Par la suite, le centre ambitionne la création d’une formation sur le Ramen, spécialité japonaise de soupe de nouilles, et de développer des formations en anglais pour les pays européens.