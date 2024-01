Les secrétaires de mairies de Charente-Maritime demandent une meilleure reconnaissance de leur métier. Les professionnels se sont constitués en association en février dernier pour créer un réseau d’échange et d’entraide face aux difficultés et spécificités du métier liées à l’isolement, la polyvalence et la multiplicité des tâches. Il s’agit de l’Association départementale des secrétaires de mairie de la Charente-Maritime, qui compte à ce jour 58 membres, œuvrant dans des communes de moins de 2 500 habitants. Son objectif est la revalorisation du métier. Un projet de loi est en cours d’élaboration. On écoute Frédy Piton, 46 ans, président de l’ADMS 17 et secrétaire de mairie depuis 20 ans :

En 2024, l'ADSM 17 envisage d'animer des réunions d'information. La création d'une union nationale est également en cours.