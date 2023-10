Scène ouverte du 06/10/23 avec le groupe Okali de Courpignac.

Okali est un nom de famille du Cameroun qui signifie « Faire attention à l’autre ». Comme les peintres de l’art naïf, et souhaitant rester dans le symbolisme, Okali compose sans codes, afin de vivre la musique dans sa forme la plus instinctive. À travers une esthétique de la suggestion, ce projet invoque les signes visibles d’un monde mystérieux, où l’image vient fusionner avec les mélodies. C’est un périple aux sonorités pop, dub, et rock, dont les vagues de guitare, et les voix incarnées, sont les battements d’une musique sensible. Okali se déploie dans cette contrée qui devient une place intérieure singulière… Traversant les passerelles entre les mondes, une prêtresse païenne ou princesse d’un peuple oublié y ouvre le chemin en oscillant entre plusieurs dénominations, réunissant ainsi plusieurs arts. En totale auto production, deux musiciens professionnels sont à la base du projet. À savoir Gaelle Minali Bella et Florent Sorin. Et accompagnés de Pablo Echarri à la batterie.

https://www.facebook.com/okalimusic/

https://www.instagram.com/okali_okali/?hl=fr