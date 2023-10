Le prosulfocarbe soumis à de nouvelles restrictions. 2e herbicide le plus vendu en France, il vient de faire l’objet de nouvelles réglementations concernant son utilisation, suite à une décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, avec une réduction d’au moins 40% des quantités de prosulfocarbe par hectare et le recours à de nouvelles buses de pulvérisation, diminuant de 90% la dispersion du pesticide. Une décision qui intervient après une nouvelle évaluation des risques pour les enfants. La Charente-Maritime est particulièrement concernée, et principalement la Plaine d’Aunis où des taux records de prosulfocarbe ont été mesurés il y a deux ans, dans un secteur où des foyers de cancers pédiatriques ont été recensés. Ces mesures ont été saluées par le président de la Communauté d’agglomération de La Rochelle Jean-François Fountaine qui regrette toutefois la prolongation de l’autorisation de l’utilisation du prosulfocarbe jusqu’au 31 janvier 2027 et qui maintient sa demande de moratoire.