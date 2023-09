Une campagne de prévention contre le harcèlement scolaire est actuellement menée dans les collèges de Rochefort et Tonnay-Charente. Depuis le début de la rentrée, le commandant de police Jean-Baptiste Chédas profite des réunions parents-profs pour informer et sensibiliser les familles. Car le constat est alarmant, en raison d’une recrudescence des faits qui peuvent être dramatiques, comme le souligne le commandant Chédas, qui est aussi référent Éducation nationale au commissariat de Rochefort :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/harcelement-1.mp3 Et l’une des principales recommandations, c’est la surveillance du téléphone portable de son enfant et des messages publiés sur les réseaux sociaux, car le harcèlement scolaire n’a plus de limites :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/harcelement-2.mp3 Des applications gratuites existent également pour limiter ou surveiller certains usages du téléphone. La vigilance doit aussi se porter sur le comportement de son enfant. Certains signes doivent alerter comme l’isolement, l’insomnie, le manque d’appétit ou la phobie scolaire. En cas de doute, il faut prendre contact avec la direction de l’établissement. Il existe également le numéro gratuit le 3020, la plateforme Pharos ou moncommissariat.fr pour signaler un cas de harcèlement.