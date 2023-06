Alerte aux baïnes en Charente-Maritime. La baignade est fortement déconseillée aujourd’hui sur le littoral charentais. Le préfet Nicolas Basselier appelle les personnes qui fréquentent les plages du département à la plus grande vigilance. Un risque élevé a été confirmé pour la journée de ce mercredi, évalué au niveau 4 sur une échelle de 5. Cinq communes sont particulièrement concernées : Le-Grand-Village-Plage, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Trojan-les-Bains, La Tremblade et Les Mathes. Prudence donc. Parmi les principaux conseils pour se baigner en toute sécurité : surveiller les enfants en permanence, tenir compte de sa forme physique, prévenir un proche avant de se baigner, et ne pas boire d’alcool avant la baignade. En cas d’urgence, il faut appeler le 112.