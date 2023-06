Le coup d’envoi ce mardi du festival Sœurs jumelles à Rochefort. L’évènement porté par l’actrice et réalisatrice Julie Gayet prend ses quartiers dans la cité de Colbert jusqu’au 1er juillet. C’est la rencontre des professionnels de l’image et du son. Pour cette 3e édition, le festival sera davantage ouvert au public, avec une programmation riche et la présence de Benjamin Biolay, Zazie, Amel Bent et Véronique Sanson. Des concerts, rencontres et projections sont proposées jusqu’à samedi. Un flash mob géant est proposé en ouverture cet après-midi à 17h place Colbert sur la bande originale des Demoiselles de Rochefort.