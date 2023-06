Le point sur les travaux de réparation du pont du Brault à Charron. L’ouvrage, qui relie le nord de la Charente-Maritime au Sud de la Vendée, est en panne depuis le 18 mai dernier. En cause : la rupture d’une tête de vérin qui empêche la descente du tablier. La circulation routière est bloquée depuis cette date, entraînant un trafic important à Marans. Toutefois, un nouveau vérin devrait être posé la semaine prochaine. Un retour à la normale est envisagé entre le 19 et le 23 juin.

Le 18 mai dernier, la tête de vérin permettant le basculement du Pont du Brault rompait, occasionnant le blocage de toute manœuvre de l’ouvrage et l’interdiction de la circulation routière et de la navigation. Bien que faisant l’objet d’opérations de maintenance régulières, cette rupture n’était pas décelable, et n’a donc pas pu être anticipée. Le pont est resté bloqué en position verticale. La première action a consisté à sécuriser la position du tablier qui menaçait de tomber sous l’effet du vent. Des profilés métalliques ont été installés pour assurer la stabilité de l’ouvrage, et le vérin endommagé a été retiré pour une expertise approfondie. Les nouvelles pièces composant le vérin ont été réceptionnées et sont en cours d’usinage. Et le nouveau vérin devrait être prêt pour le 9 juin. Cependant, il ne peut être installé tant que le pont est en position ouverte. Une manœuvre complexe, via la mise en place de vérins à câble et de treuils, est donc envisagée. Le début de cette phase de travaux est prévu à partir du lundi 12 juin pour une durée d’une semaine. Sous réserve d’aléas techniques et/ou climatiques, une réouverture est donc envisageable entre le lundi 19 et le vendredi 23 juin.

La circulation routière reste interdite pendant toute la durée des opérations. Pour les trajets longue distance, il est vivement conseillé de dévier sa route vers Niort, et non Marans. La navigation sera de nouveau interdite à partir de dimanche en soirée. Le coût de ces réparations est estimé à 3,9 millions d’euros HT et sera financé à parts égales par les Départements de la Charente-Maritime et de la Vendée.