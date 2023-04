Des centaines de personnes se sont mobilisées hier soir à La Rochelle, Rochefort, Saint-Pierre-d’Oléron, Saintes et Surgères pour un concert de casseroles. Une manifestation citoyenne à l’appel de syndicats, de partis de gauche et de l’association Attac pour dénoncer la réforme des retraites et le passage en force d’Emmanuel Macron, un an jour pour jour après sa réélection à la tête du pays. Une manière de faire entendre la voix du peuple selon Marie-Paule Murail, co-présidente départementale de l’association Attac en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/attac.mp3 L’objectif était aussi de maintenir la pression sur le gouvernement avant les manifestations du 1er mai. Quatre rassemblements sont prévus lundi prochain en Charente-Maritime à 10h30 à La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan.