Du nouveau dans l’affaire du meurtre de Leslie Hoorelbeke et Kévin Trompat, ce jeune couple dont les corps ont été retrouvés début mars, enterrés en Charente-Maritime, trois mois après leur disparition dans les Deux-Sèvres. Deux nouveaux suspects ont été interpellés ce mercredi. Après leur garde à vue, ils ont été mis en examen et placés en détention. Les deux hommes, recherchés depuis plus d’un mois, sont soupçonnés d’avoir joué un rôle actif dans le guet-apens organisé lors de la disparition du couple, dans la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq. Pour rappel, trois hommes ont déjà été mis en examen dont deux pour assassinats, et placés en détention.