La venue cet après-midi à Rochefort de la rectrice de l’Académie de Poitiers. En pleine période de vacances scolaires, Bénédicte Robert se rend au collège La Fayette qui accueille cette semaine une trentaine d’élèves, dans le cadre de l’opération « École ouverte ». Un dispositif qui permet de renforcer les apprentissages et contribuer à l’épanouissement des jeunes du CP à la Terminale. La matinée est consacrée à la consolidation des compétences scolaires, et notamment à l’acquisition des savoirs fondamentaux. Et des activités culturelles, sportives et de découverte de la nature sont proposées l’après-midi.