A Aytré, l’école maternelle de La Petite couture a de nouveau été vandalisée. Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs actes de malveillance ont été perpétrés au sein de l’établissement scolaire. Les salles de classe ont été saccagées, de la peinture a été jetée au sol et du matériel pédagogique a été détruit, ainsi que les travaux et dessins des élèves. C’est un agent de la Ville qui a découvert l’étendue des dégâts hier matin, après avoir constaté que la porte était ouverte et les lumières allumées. L’école a été fermée ce mardi matin, le temps de tout remettre en ordre. C’est la 2e fois depuis le début de l’année que de tels faits sont commis. La mairie va déposer plainte. (Plus de photos sur notre page Facebook)