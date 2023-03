Mickaël Vallet devient président de la commission d’enquête parlementaire sur TikTok. Le sénateur de la Charente-Maritime sera chargé de diriger les travaux concernant l’utilisation du réseau social qui fait polémique, son exploitation des données, sa stratégie d’influence et ses effets pervers et addictifs. Des travaux qui vont démarrer dès lundi avec l’audition de Marc Faddoul, chercheur en intelligence artificielle et spécialiste des algorithmes. « Le succès impressionnant de TikTok, notamment auprès de la jeunesse, rend plus nécessaire encore de dissiper certaines zones d’ombres », a déclaré Mickaël Vallet.