La France insoumise de Charente-Maritime appelle à soutenir la lutte contre les méga-bassines. Après la décision de la cour d’appel de Bordeaux qui a confirmé le 21 février l’annulation de l’autorisation de six réserves de substitution pour l’irrigation agricole sur l’Aunis, le parti d’extrême-gauche se réjouit de ce jugement, tout en dénonçant l’engagement de l’Etat et de certaines collectivités locales comme le Département de la Charente-Maritime en faveur de ces projets. D’autant plus dans un contexte de sécheresse hivernale inédit en France. On écoute Nordine Raymond de La France insoumise de Charente-Maritime :

