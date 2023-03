Rebondissement dans l’affaire de la disparition de Leslie Hoorelbeke et Kévin Trompat, ce jeune couple qui n’a plus donné signe de vie depuis le 26 novembre dernier après une soirée passée chez des amis à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Un homme a été interpellé tôt ce matin en Vendée, et placé en garde à vue, a annoncé ce mardi le parquet de Poitiers. Il s’agirait d’une connaissance du couple chez qui il devait passer la nuit avant sa disparition.

Un peu plus de trois mois après la disparition de Leslie Horrelbeke, 22 ans, originaire de Thairé en Charente-Maritime, et de Kevin Trompat, 21 ans, ainsi que de leur chien Onyx, un homme a donc été interpellé par les gendarmes tôt ce mardi matin, en Vendée, et placé en garde à vue. Le suspect âgé d’une vingtaine d’années aurait été appréhendé au domicile de son beau-père, à l’Aiguillon-sur-Mer. Il s’agirait d’une connaissance de Leslie et Kevin qui avait accepté de leur prêter son logement à Prahecq pour passer la nuit du 25 au 26 novembre, après une soirée passée chez des amis dans une maison voisine. Une perquisition aurait été menée au domicile du suspect.

Selon le courrier de l’Ouest, les enquêteurs auraient relevé des incohérences entre les déclarations du jeune homme, qui avait déjà été entendu comme témoin, et le relevé de ses communications téléphoniques. En outre, le suspect aurait eu des sentiments amoureux pour Leslie, mais leur relation n’aurait pas abouti. Il aurait même été l’intermédiaire dans la rencontre entre les deux disparus.

Parallèlement, les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers entendent plusieurs autres personnes en audition libre, dont l’homme qui avait invité le couple le soir de sa disparition.

Pour rappel, l’enquête d’abord ouverte pour disparition inquiétante a été requalifiée fin décembre, avec l’ouverture d’une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. A noter que des éléments troublants sont liés à ce dossier comme la découverte des véhicules des disparus à deux endroits différents : le fourgon de Leslie à Prahecq, et le véhicule de Kevin à Coulon, mais aussi la découverte début décembre des affaires du couple dans un container à vêtements à Puyravault, près de Surgères. Sans compter que le téléphone de Leslie a borné à Niort le 26 novembre.