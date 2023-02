Les chiffres de la sécurité routière en Nouvelle-Aquitaine. Ils ne sont pas bons. Selon le bilan de l’année 2022 communiqué hier par la préfecture de région, le nombre de morts est en hausse, avec 376 victimes contre 347 en 2021. +8%. La Charente-Maritime est le 2e département à déplorer le plus de décès sur la route après la Gironde, avec un total de 55 morts. En cause : la vitesse, l’alcool et l’inattention. Le préfet Etienne Guyot lance un appel à la mobilisation de chacun et annonce un renforcement des contrôles.