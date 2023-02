Scène ouverte du 24/02/23 avec Laurent Danys Trio de Saint-Georges-d’Oléron.

Dans un style décontracté et convivial où l’humour n’est jamais très loin, Laurent Danys trio offre plus d’une heure trente de compositions principalement en français. Influencé par des musiques anglo-saxonnes (Beatles, Simon & Garfunkel, Cohen, Coldplay …) et françaises (Voulzi, Bashung, Gainsbourg, De Palmas, Vianney …), le groupe est apprécié par un très large auditoire de 7 à 107 ans ! Laurent Danys Trio (groupe oléronais) est composé de Laurent Danys (auteur, compositeur, chant et guitare), de Medhi Loisel (basse et chant) et de Sandrine Giry (percussion et chant).

