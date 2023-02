L’Union cycliste aigrefeuillaise organise un dîner dansant le samedi 11 mars à 20h à la salle des fêtes d’Aigrefeuille-d’Aunis. Menu choucroute. 29€. La soirée et le bal seront animés par Cathy Joubert, chanteuse, musicienne et D.J. Pour les renseignements et les réservations, avant le 8 mars, vous pouvez contacter le 05-46-35-78-01 ou le 05-46-35-50-71.