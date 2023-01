Vers un mardi noir en France. Après la forte mobilisation du 19 janvier dernier contre la réforme des retraites, qui a rassemblé 2 millions de manifestants dont plus de 12 000 en Charente-Maritime, la seconde journée de grève et d’action interprofessionnelle prévue aujourd’hui s’annonce de nouveau largement suivie. L’intersyndicale appelle à amplifier le mouvement. Le secteur de l’Éducation nationale devrait être fortement touché, avec de nombreux personnels grévistes, comme le souligne Cécile Baduel, secrétaire de la Fédération Force ouvrière de l’enseignement en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/fo-manif-1.mp3 Et les récentes déclarations de la Première Ministre Elisabeth Borne ne font qu’attiser la colère des grévistes. Cécile Baduel :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/01/fo-manif-2.mp3 Trois manifestations sont prévues en Charente-Maritime : à 10h30 devant le Palais de justice de Saintes et place Colbert à Rochefort, et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle. Les grévistes se réuniront ensuite en assemblée générale pour décider des suites à donner à leur mouvement.

La gauche unie à La Rochelle contre la réforme des retraites. Les représentants de sept partis : LFI, EELV, PCF, PS, MRC, POI et Place publique ont tenu une conférence de presse commune hier pour dénoncer ce projet de loi qu’ils estiment injuste. Tous appellent à amplifier le mouvement et à défiler dans la rue ce mardi. Dans la continuité de leur action, ils organiseront une réunion publique vendredi soir à 19h à la salle de la Passerelle.

Conséquences de la grève, d’importantes perturbations sont attendues dans les écoles, comme à La Rochelle. Un service minimum d’accueil est assuré, mais les parents sont invités à garder leurs enfants en cas de grève de l’enseignant. Perturbations également dans les transports. La SNCF annonce 1 TER sur 5, et 1 TGV sur 4 sur l’axe Atlantique.

Côté bus à La Rochelle, le réseau Yélo est fortement perturbé toute cette journée, avec 48% du trafic assuré. Plus légèrement dans l’agglomération Royan Atlantique. Seule la ligne 8 entre Cozes et Royan est fortement impacté. Et puis aucun bus ne circule sur la ligne 112, ni sur la liaison Gare de Royan-lycée de Cordouan.

Autre conséquence : la collecte des ordures ménagères du mardi sur l’île d’Oléron a été annulée. Les usagers des communes de Dolus, Le Grand-Village-Plage et Saint-Trojan-les-Bains devront sortir leurs poubelles la semaine prochaine. Et puis la déchetterie du Château-d’Oléron va rester fermée toute cette journée. A La Rochelle, la collecte des déchets devrait être également impactée en raison d’un préavis de grève déposé chez le délégataire Urbaser.