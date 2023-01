La collecte des poubelles annulée mardi prochain sur l’île d’Oléron. En cause : le mouvement de grève nationale qui va perturber le service de gestion des déchets toute la journée. Ainsi, les bacs à ordures ménagères des communes de Dolus, Le Grand-Village-Plage et Saint-Trojan-les-Bains ne seront pas ramassés et devront être présentés à la collecte la semaine suivante. A noter que la déchetterie du Château-d’Oléron sera exceptionnellement fermée pour la journée. Celles de La Brée-les-Bains et Saint-Pierre-d’Oléron resteront ouvertes.