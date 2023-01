Du nouveau à la déchetterie d’Arvert à partir de lundi. Le site va accueillir une zone de réemploi où chacun pourra déposer des objets encore en bon état et récupérer gratuitement ce qui l’intéresse. Une façon de valoriser et de détourner de la benne des déchets qui n’en seront plus.

A partir du lundi 30 janvier, tous les habitants de la Communauté d’agglomération Royan atlantique pourront bénéficier de la zone de réemploi aménagée dans un espace de 180 mètres carrés à la déchèterie d’Arvert. Les usagers seront invités à y déposer des objets encore en bon état comme des meubles, de la vaisselle, de la maroquinerie, de la décoration, des outils, des articles de sport, du grand et du petit électroménager, ainsi que certains matériaux comme des palettes ou des cartons pouvant servir aux déménagements. Objectif : éviter qu’ils ne finissent à la benne. Dans cette zone de gratuité, chacun pourra également repartir avec l’objet de son choix. Avec ce nouveau service, la CARA souhaite ainsi contribuer à prolonger la durée de vie des produits, économiser les ressources, participer à l’économie circulaire et à la réduction de la production de déchets.

Inaugurée ce mercredi, cette zone de réemploi, appelée aussi recyclerie, bénéficie d’un aménagement réalisé entièrement à partir de matériaux de récupération. Et pour bien identifier les lieux, un graffeur, qui est un agent de la déchetterie, a réalisé une fresque sur le thème de l’environnement et du réemploi.

La recyclerie d’Arvert sera ouverte à partir de lundi de 10h à midi et de 14h à 16h.