La CGT de Saintes réclame un débat public avec le député de la 3e circonscription de la Charente-Maritime Jean-Philippe Ardouin. Alors que la 2e grande journée d’action contre la réforme des retraites se prépare pour mardi prochain, le syndicat relaie la demande de nombreux militants et manifestants du 19 janvier qui cherchent à connaître la position du parlementaire, et surtout faire entendre leur point de vue sur le projet gouvernemental. Tous espèrent une réponse, et rapidement.