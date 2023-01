Suite aux patrouilles effectuées ce matin samedi 21 janvier, dans le cadre de la viabilité hivernale, nous vous informons qu’au vu des conditions météo sur le département de la Charente Maritime, les agents du conseil départemental sont en cours d’interventions pour procéder au salage de certaines routes. Ces opérations se déroulent actuellement :

sur la RD733, au niveau de l’ouvrage de l’Eguille,

sur la RD25, les ouvrages de la rocade de Royan,

sur la RD732 sur les ouvrages entre Gémozac et Cozes.

sur la RD117 au niveau de l’ouvrage de sortie de RN de Saujon,

sur la RD150 (ex-RN2150) à Saintes entre les giratoires de Voiville et Gatérat,

sur la RD137 au niveau des ouvrages au nord de Saintes direction Rochefort,

sur la RD150 au niveau de l’ouvrage de Roumagnolles au sud de Saint-Jean-d’Angely,

sur la RD131 entre Burie et la RN141 (route particulièrement impactée),

sur la RD137 entre Pons et le département de la Gironde en passant par Mirambeau,

sur la RD142 entre Pons et Jonzac,

sur la RD699 entre Jonzac et Archiac.

Des interventions ont eu lieu plus tôt dans la journée et ce sont achevées :

sur la RD28 rocade de Jonzac,

sur la RD732 entre Pons et Pérignac.

Des patrouillages sont encore en cours afin de prévenir de nouveaux phénomènes glissants qui risquent d’apparaitre avec le levé du jour et la baisse des températures.

Du brouillard est également présent sur une grande partie du département, il est recommandé la plus grande prudence aux automobilistes.