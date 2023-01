Prudence encore sur la route ce matin en Charente-Maritime. Le verglas est en cause dans plusieurs accidents survenus la nuit dernière. Les sapeurs-pompiers ont réalisé diverses interventions liées à des phénomènes glissants. Les routes ont été fortement impactées. Après les épisodes de neige hier après-midi, les opérations de salage se sont terminées tard dans la soirée, notamment à l’Est et au Sud du département. Elles ont repris ce matin dans les secteurs :

• RD137 2×2 voies entre Rochefort et Aytré,

• RD137 et RD938ter – Marans à RN11,

• RD201 – Ile de Ré,

• RD735 – ile de Ré,

• RD939 de la Jarne aux limites de département de Charente en passant par Surgères et Saint-Jean-d’Angely,

• RD911 de Rochefort aux limites de département des Deux Sévres,

• RD733 de Rochefort à Royan en passant par Cadeuil,

• RD150 de Saintes à Asnières,

• RD731 de Saint-Hilaire-de-Villefranche à Brizambourg,

• RD129 de Brizambourg à Fontcouverte,

• RD131 de Burie à Saintes,

• RD739 de Matha aux limites de département de Charente,

• RD18 les ouvrages d’arts entre Champagnolles et Saint-Jean-d’Angely,

• RD150 (ex-RN 2150) entre Saintes et Pisany,

• RD728 contournement de Marennes,

• RD25 entre Ronces-les-Bains et Arvert,

• RD728e entre Marennes et Ronces-les-Bains,

• RD123 entre Marennes et Saint-Agnant,

• RD734 entre Saint-Pierre-d’Oléron et Dolus,

• RD26 entre Dolus et le Viaduc,

• RD18 aux niveaux des virages de Saint-Jean-d’Angle,

• RD728 entre Corme-Royal et Saintes,

• RD1 entre Saujon et Le Gua,

• RD28 Viaduc de Jonzac,

• RD700 entre Archiac et Pons,

• RD699 entre Archiac et Jonzac.