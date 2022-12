FO s’élève contre la dégradation des conditions d’enseignement et d’apprentissage dans les écoles, collèges et lycées de Charente-Maritime. Le syndicat Force ouvrière s’interroge sur les moyens attribués par l’Etat et les collectivités à l’Education nationale pour accueillir les élèves et professeurs dans de bonnes conditions. Parmi les raisons invoquées : la sobriété énergétique ou encore l’inflation. Des raisons qui ne tiennent pas pour Cécile Baduel, secrétaire départementale de la FNCE FP-FO 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/ecole-fo-1.mp3 Chacun se renvoie la balle. Le syndicat enseignant est confronté à un statu quo. Afin de maintenir la pression sur les autorités, il a interpellé la direction académique, le rectorat et les collectivités :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/ecole-fo-2.mp3 FO appelle les personnels à se réunir dans les établissements après les congés scolaires qui débutent dans un peu plus d’une semaine pour, je cite, préparer une riposte interprofessionnelle en faveur d’une amélioration des conditions de travail, des salaires et des retraites.