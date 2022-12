Nouvelle mesure de fermeture des urgences pédiatriques à l’hôpital de Saintes. Le service, qui est déjà fermé la nuit depuis le 28 novembre, est suspendu pendant une période de 24 heures à compter de ce vendredi matin. Une décision justifiée par la direction en raison d’un manque de pédiatres et d’une activité extrêmement soutenue au sein des services pédiatriques. La priorité étant donnée aux enfants déjà hospitalisés et aux urgences pédiatriques vitales, somatiques et relevant de la pédopsychiatrie. En cas d’urgence, de jour comme de nuit, il faut appeler le 15.