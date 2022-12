Les retraités dans la rue aujourd’hui. Six organisations syndicales, la CGT, la FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR et Ensemble & solidaire, appellent à une journée d’action ce mardi pour exiger une augmentation des pensions du régime général et des complémentaires. Avec une manifestation ce matin devant le siège du Medef à La Rochelle pour ce qui est de la Charente-Maritime. Réunis dernièrement en assemblée générale à Surgères, les retraités CGT protestaient contre une augmentation des complémentaires jugée insuffisante.