Alors que les difficultés s’accentuent chaque année, entraînant des problèmes de recrutement sur le territoire, des solutions sont mises en place localement afin de favoriser l’accueil des travailleurs et faciliter l’embauche pour les employeurs. Anne Grossin est une ancienne saisonnière de la restauration. Et c’est en toute connaissance de cause qu’elle a rejoint la Mission locale de Royan en début d’année pour travailler sur cette problématique du logement, en créant un partenariat gagnant-gagnant entre logeurs et employeurs. On l’écoute :

