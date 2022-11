Depuis samedi, c’est la Semaine européenne de la réduction des déchets. Jusqu’à dimanche, plusieurs collectivités se mobilisent pour encourager les habitants à produire moins de déchets et alléger le poids de leurs poubelles. C’est le cas du syndicat mixte Cyclad, qui gère et valorise les déchets du nord de la Charente-Maritime. Des actions sont prévues toute la semaine. Tour d’horizon avec Carole Effenberger :

Ces rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous.

Sur le secteur de l’île d’Oléron, alors qu’elle vient de réussir un tour de force en réduisant de 25% le volume de ses poubelles en 2022, la Communauté de communes veut profiter de la Semaine européenne de la réduction des déchets pour aller encore plus loin. Plusieurs ateliers sont organisés à l’Ecopôle de Dolus : zone et atelier de réemploi, atelier pour entretenir son vélo, ateliers de fabrication de shampoing solide et d’une haie sèche et balade botanique pour apprendre à consommer des espèces végétales sauvages. Animations gratuites et sur inscription.

Et puis dans l’Agglomération Royan Atlantique : exposition sur le cycle de vie du textile au siège de l’Agglo à Royan, et stand zéro déchet demain de 9h à 17h. Et samedi, café réparation au centre socio-culturel Georges-Brassens de Saint-Sulpice-de-Royan.