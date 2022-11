Novembre est en effet le Mois sans tabac. Cette année encore, l’île d’Oléron s’engage pour relever le défi. La Communauté de communes et ses partenaires encouragent les habitants à en finir une bonne fois pour toute avec la clope. Des actions de prévention et des rencontres sont prévues pour lutter contre le tabagisme.

Chaque année, depuis sept ans, cet événement est l’occasion pour les fumeurs de rejoindre un mouvement collectif les invitant à s’engager ensemble dans une démarche d’arrêt du tabac pendant un mois. Ainsi sur l’île d’Oléron, par le biais du Contrat Local de Santé, les partenaires se mobilisent pour proposer des temps de rencontres et d’échanges ouverts à tous, autour de la question du tabac. Il s’agit non seulement d’accompagner les fumeurs dans cette période difficile, mais aussi de mener une campagne de prévention en direction des plus jeunes. Ainsi, les professionnels du pôle addictologie de l’association Tremplin 17, qui œuvrent et contribuent fortement aux actions de prévention des addictions sur Oléron, viendront à la rencontre des habitants pour échanger sur le tabagisme et offrir un accompagnement aux personnes qui le souhaitent. C’est le cas ce vendredi matin à la pharmacie de Chéray à Saint-Georges de 9h à midi, puis le lundi 28 novembre dans la galerie d’Intermarché Dolus, de 9h à midi également.

En outre, des actions de prévention en direction des jeunes sont organisées au Bureau Information Jeunesse de Saint-Pierre-d’Oléron durant tout le mois de novembre.

Par ailleurs, il est bon de rappeler que des permanences sont organisées au Lycée de la mer et du littoral de Bourcefranc-le-Chapus, et qu’un Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie est présent sur l’île toute l’année, 2 jours par semaine. Toute personne touchée de près ou de loin par une addiction peut appeler le 05 46 82 12 92.

Pour en savoir plus sur le Mois sans tabac, rendez-vous sur tabac-info-service.fr ou directement par téléphone au 39 89.