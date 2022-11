Les anti-bassines se préparent à une mobilisation historique. Elle aura lieu le 25 mars prochain en Poitou-Charentes, cinq mois après la manifestation interdite de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Les opposants aux réserves d’eau agricole ont annoncé hier à Niort un « printemps poitevin », tout en dévoilant le calendrier des prochaines manifestations : le 28 novembre devant le tribunal de Niort où cinq manifestants de Sainte-Soline doivent être jugés ; le 15 décembre à l’Agence de l’eau Loire Bretagne à Orléans contre le financement public des bassines ; et les 5 et 6 janvier, deux rassemblements à Niort et La Rochelle en soutien à des militants convoqués devant la justice.