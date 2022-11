La Ville vient de lancer une vaste campagne de communication pour séduire les futurs chefs d’entreprises et investisseurs afin de développer leurs projets sur le territoire. Elle a pour slogan « Marennes, vivre et en vivre ».

La Ville de Marennes-Hiers-Brouage lance une grande campagne de communication qui place au cœur du dispositif les entrepreneurs locaux et les modalités d’accompagnement portées par la mairie. Elle propose un accompagnement de bout en bout grâce à un interlocuteur unique tout au long du projet, avec un conseil personnalisé aux nouveaux arrivants et un soutien dans la structuration des outils utiles. La commune souhaite ainsi faciliter le parcours d’installation et l’intégration dans le maillage économique local des nouveaux porteurs de projet, en leur proposant un dispositif complet : conseils, mise en réseau, sous location avec loyer progressif, rénovation de bâtiment, ou encore valorisation et communication dans les supports de la commune. Depuis plusieurs mois, elle structure cette campagne d’attractivité territoriale axée sur la qualité de vie et d’entreprendre, en mettant en avant les atouts économiques, culturels et géographiques qui sont les siens. Après un audit et de nombreuses rencontres avec des commerçants, entrepreneurs et investisseurs, la municipalité a choisi de placer l’humain au cœur de la dynamique, en donnant la parole à une dizaine de chefs d’entreprises locaux et bénéficiaires du dispositif d’accompagnement, qui deviennent les ambassadeurs du territoire et de cette politique de marketing territorial. Film, plaquette et présence sur les réseaux sociaux apportent une palette d’outils professionnels pour impulser une dynamique économique en plein essor.