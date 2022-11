Novembre vert vient de débuter. C’est le mois consacré à l’économie circulaire pour encourager à produire et consommer mieux, en conciliant économie et écologie. A cette occasion, la Communauté d’agglomération Rochefort océan, engagée depuis plusieurs années sur cette question, propose diverses actions et opérations pour promouvoir ce nouveau modèle économique.

En signant dès 2019 un Contrat de Transition Écologique avec l’Adème, la Banque des Territoires et l’État, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan formalisait son engagement dans une démarche en faveur de l’économie circulaire. Durant tout le mois de novembre, la CARO rassemble tous les acteurs du territoire engagés dans ce nouveau modèle économique et écologique. Dérèglement climatique, augmentation du coût de l’énergie, pénurie de matières premières… le contexte général nous amène à repenser notre façon de consommer, pour réduire notre empreinte carbone. Novembre Vert met en lumière les initiatives locales et les structures qui œuvrent au quotidien en faveur de l’économie circulaire. Pendant un mois, la collectivité va à la rencontre de tous les publics : scolaires, familles, entreprises et professionnels du tourisme. Car l’économie circulaire est l’affaire de tous. Ça commence les 5 et 6 novembre avec un marché de créateurs et défilé de mode upcyclé au clos Lapérouse de Rochefort. Suivi à partir du 8 novembre de l’exposition « Limitons nos déchets » à l’espace nature de Rochefort. Le 12 novembre, un repair café aura lieu au Point break de Rochefort, et le 26 novembre à La Touline à Fouras. Portes ouvertes le 19 novembre à l’association Vivractif de Tonnay-Charente qui valorise les déchets. Semaine de la réparation du 19 au 26 novembre. Exposition sur le numérique responsable du 23 au 26 novembre à Soubise. Et vente de tables revalorisées chez Werzalit à Rochefort le 26 novembre.