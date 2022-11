Le tourisme de racine à l’honneur demain dans le Bassin de Marennes. La Communauté de communes organise simultanément avec deux intercommunalités normandes l’évènement « Attache ta tuque », dédié au tourisme généalogique lié à l’histoire de la Nouvelle-France. Trois animations gratuites sont proposées à Marennes-Hiers-Brouage. Tout d’abord la vente de produits canadiens de 8h à 13h au marché de Marennes. Puis une conférence sur l’histoire de la migration saintongeaise en Nouvelle-France, de 16h à 17h à la Médiathèque de Marennes. Et enfin un spectacle théâtral sur Samuel de Champlain, originaire de Brouage et fondateur de Québec en 1608. Il sera proposé et incarné par le comédien charentais-maritime Bilout qui nous parle de son personnage :

L’occasion aussi d’en savoir plus sur Brouage et l’histoire du lieu où naquit Samuel de Champlain :

Ça s’appelle « Champlain, invitation au voyage ». Rendez-vous à 20h30 la Halle aux vivres de Brouage. Durée : 1h15. Réservations au 05 46 85 19 16.