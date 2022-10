Après la préfecture des Deux-Sèvres, celle de la Charente-Maritime prend à son tour des mesures d’interdiction de manifester ce week-end, alors que les anti-bassines ont décidé de maintenir leur grande mobilisation samedi à Sainte-Soline. Cela concerne plusieurs communes du nord du département : Saint-Pierre-d’Amilly, Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Georges-du-Bois, Benon, Cram Chaban, La Laigne, La-Grève-sur-Mignon, Ferrière-d’Aunis, Saint-Sauveur et Courçon. Le préfet Nicolas Basselier a pris des arrêtés pour éviter des débordements, alors que le week-end s’annonce explosif du côté des opposants à la construction de réserves d’eau agricole. 150 associations, syndicats et collectifs appellent à la mobilisation.

– Interdiction du port et transport de munitions, d’armes toutes catégories confondues et d’objets pouvant constituer une arme par destination du samedi 29 octobre 2022 à 7 h au lundi 31 octobre 2022 à 7 h.

– Interdiction d’acquisition et de transport par des particuliers de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, interdiction de vente, cession, transport et utilisation d’artifices de divertissements (catégories F2, F3, et F4) et d’articles pyrotechniques (catégories T2 et P2) du samedi 29 octobre 2022 à 7 h au lundi 31 octobre 2022 à 7 h.

– Interdiction de la circulation d’engins agricoles sauf motifs liés à des travaux agricoles, du samedi 29 octobre 2022 à 7 h au lundi 31 octobre 2022 à 7 h.

– Interdiction de survol sur la commune de La Laigne ayant pour limites latérales : cercle de 2,26 NM de rayon centré sur 46°12’08’’N000°45’22’’W, limites verticales : le sol et pour le plafond 2000 pieds de hauteur, le samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022 de 7 h à 19 h.

– Par ailleurs, le préfet a pris un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical et portant interdiction de circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif à caractère musical non autorisé. Cet arrêté entrera en vigueur à compter du vendredi 28 octobre 2022 à 20 h, jusqu’au mercredi 2 novembre 2022 à 8 h inclus et s’appliquera à l’ensemble du département.

– Ces arrêtés sont consultables sur le site internet des services de l’État : https://www.charente-maritime.gouv.fr/