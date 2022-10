L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime se mobilise pour enseigner les gestes qui sauvent. Elle s’est fixée comme objectif de former 500 personnes durant tout le mois de novembre. Pour ce faire, elle envisage d’ouvrir une soixantaine de sessions dans une vingtaine de villes et communes du département, comme à La Rochelle, Surgères, Saint-Jean-d’Angély, Rochefort, La Tremblade, Le Château-d’Oléron, Marennes et Royan. C’est gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans. La formation dure 7 heures. Pour s’inscrire, rendez-vous sur udsp17.org