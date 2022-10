Tonnay-Charente renforce ses mesures d’économies d’énergie. Comme dans d’autres villes du département, la municipalité a décidé d’élargir l’extinction de l’éclairage public nocturne, avec prochainement une coupure entre 23h et 5h30 du matin sur l’ensemble du territoire communal. Cette opération de programmation sera réalisée entre aujourd’hui et samedi prochain. On écoute le maire Eric Authiat :

De quoi permettre de réduire considérablement la consommation électrique pour compenser la forte hausse des coûts de l'énergie, dont le chiffrage est en cours :

Autre chantier pour réduire les consommations d'énergie : la suppression des passoires thermiques avec des opérations d'isolation en cours dans les 60 bâtiments communaux que compte la Ville.