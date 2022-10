L’appel à une forte mobilisation contre le projet de méga-bassine à Sainte-Soline, dans le Sud-Est des Deux-Sèvres. L’une des plus grandes de France. 150 associations et collectifs, dont Bassines Non Merci et la Confédération paysanne, se préparent à deux journées d’action écologistes d’ampleur nationale vendredi et samedi prochains, pour demander l’arrêt du chantier en cours. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus pour empêcher la création de la réserve d’eau agricole, qui représente 16 hectares de terres artificialisés et 720 000m3 d’eau privatisée, mais aussi le début du déploiement de centaine de projets en France. Ce que redoute Nicolas Girod, porte-parole national de la Confédération paysanne :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/manif-bassines-1.mp3 Nicolas Girod qui appelle donc à poursuivre la mobilisation pour dénoncer ces projets soutenus par les irrigants, qui nuisent, selon lui, à la répartition et au partage de l’eau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/10/manif-bassines-2.mp3 Nicolas Girod réclame un moratoire sur les différents travaux en cours, et demande l’arrêt des projets. Il manifestera pacifiquement fin de semaine à Sainte-Soline, mais refuse de prendre part aux actions de désobéissance civile, nous a-t-il confié.