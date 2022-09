La question des économies d’énergie s’invite au Salon de l’habitat qui s’est ouvert ce matin à Rochefort. A l’heure où le col roulé et la doudonne sont plus que jamais tendance, des solutions y sont proposées pour réduire sa consommation, sans pour autant impacter son confort de vie. Cela concerne notamment le chauffage qui reste l’un des postes de dépense des foyers les plus importants. Mario Pardal est chargé d’affaires pour l’entreprise CCPS17 basée à Aytré, près de La Rochelle. Il propose toute une gamme de pompes à chaleur qui permettent de réaliser des économies substantielles, tout en améliorant son système de chauffage. On l’écoute :

Concilier confort de vie et économies d’énergie, c’est aussi le crédo de Glenn Jaouen, conseiller énergie à la Communauté d’agglomération Rochefort océan, qui propose Caro rénov’, un service gratuit, neutre et indépendant pour accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation énergétique. Ecoutez :

Et vous pouvez contacter le service Caro rénov au 05 46 82 90 12. Un stand d’information est présent tout ce week-end au Salon de l’habitat de Rochefort. Rendez-vous jusqu’à dimanche au Stade rouge de 10h à 18h. Plus de 130 exposants vous y attendent.