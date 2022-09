A La Rochelle, le maire Jean-François Fountaine donnera ce soir le coup d’envoi d’Octobre rose, le mois de prévention contre le cancer du sein. Il sera présent à 20h à la fontaine du Pilori, accompagné du président de la Ligue contre le cancer de Charente-Maritime Jean-Marie Piot. Ensemble, ils donneront le top départ des animations. Une déambulation est prévue. Les tours du Vieux-Port et la mairie seront éclairées en rose pendant un mois, et une animation lumineuse sera projetée sur la Grosse horloge. Des concerts et animations danses sont prévues demain après-midi. Une marche est organisée dimanche matin. Départ à 10h de l’esplanade Saint-Jean-d’Acre.