Scène ouverte du 30/09/22 avec le groupe Les Scales de Saint-Jean-d’Angély.

Le groupe Les Scales s’est formé pendant le confinement. Deux musiciens anglais, Jo McLachlan et David Anstead, se retrouvent confinés dans une maison à Saint-Jean-d’Angély où David a installé un studio d’enregistrement. Ils ont décidé d’utiliser ce temps de manière positive en écrivant et en enregistrant un album de musique originale. L’album « Hooked », qui en résulte, a été publié en décembre 2020 et est disponible sur toutes les principales plateformes musicales telles que Apple Music, Spotify, Deezer, iTunes, etc. Plus récemment, Les Scales ont engagé deux nouveaux guitaristes afin de pouvoir interpréter en direct une partie de la musique enregistrée.

Les Scales sont :

Jo McLachlan : voix

David Anstead : guitare basse

John Routlege : guitare solo

Steve Parkins : guitare rythmique

Les Scales enregistrent actuellement leur deuxième album « Unmasked » et répètent pour des performances live.

https://www.facebook.com/StJeandAngelyfr