Depuis le 1er septembre, il est désormais possible de résilier à tout moment son contrat d’assurance emprunteur grâce à la loi Lemoine. Une mesure dont se félicite l’UFC Que choisir qui s’est longtemps battue pour son entrée en vigueur. Afin d’accompagner les consommateurs dans leur parcours pour changer d’assurance, l’antenne départementale de l’association en Charente-Maritime se mobilise et propose un cycle de visioconférences pour les aider dans leurs choix. Rendez-vous aujourd’hui, demain et mercredi de 18h30 à 19h30. Il faut s’inscrire au préalable en envoyant un mail à visio@charentemaritime.ufcquechoisir.fr