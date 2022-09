Charentes Tourisme tire un très bon bilan de la saison estivale. Le niveau de fréquentation a dépassé celui de l’avant-covid, avec une hausse de 20% par rapport à 2019. Après les très bons résultats de fréquentation enregistrés au printemps, cette dynamique a été encouragée par une météo chaude et ensoleillée. La saison estivale 2022 a vu la continuité du tourisme de proximité, des excursionnistes plus nombreux de l’ordre de 6%, mais aussi le retour massif des étrangers. Un bilan très positif donc, nuancé toutefois par la situation économique et les difficultés de recrutement qui ont impacté le chiffre d’affaires des professionnels. Le point avec Lucie Alix :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/bilan-tourisme-2022.mp3 A noter que l’arrière-saison offre cependant de belles perspectives. En effet, 63% des professionnels du tourisme interrogés jugent les réservations à venir satisfaisantes pour le mois de septembre.