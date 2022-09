Scène ouverte du 02/09/2022 avec le groupe Carentona de Port-des-Barques.

Carentona est un groupe de musique celtique charentais. Il est né de la passion pour la musique celtique, la musique irlandaise, et d’une fascination pour l’Irlande avec l’envie de faire connaître en langue française par des compositions, des légendes irlandaises et celtes ainsi que des moments historiques des pays celtes. Depuis 6 ans, le groupe se produit en Charente Maritime, Charente, Dordogne, Deux sèvres, Vendée, Vienne et Gironde. Le choix du nom du groupe Carentona, déesse celte du fleuve Charente, était le souhait d’unir au travers de cette musique des deux Charentes. Les musiciens étant originaires des deux Charentes. Le groupe est actuellement composé de 4 musiciens.

http://www.carentona.com/

https://www.facebook.com/carentona