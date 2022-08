Enquête ouverte après un terrible accident de la route survenu vendredi après-midi à Puilboreau. Un homme de 37 ans a perdu la vie après une collision entre trois véhicules sur la D9. Le choc particulièrement violent a eu lieu vers 17h30. Une vingtaine de pompiers ont été dépêchés sur place. D’autres victimes sont à déplorer. Un homme de 92 ans a été grièvement blessé, et deux femmes de 41 et 65 ans ont été plus légèrement touchées. Tous ont été transportés à l’hôpital de La Rochelle. L’enquête devra déterminer les circonstances précises du drame.